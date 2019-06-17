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В Бежаницком районе злоупотребляющего спиртным мужчину хотели обмануть на двухкомнатную квартиру

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 3,5 годам колонии общего режима мужчину, пытавшегося с помощью спиртного получить двухкомнатную квартиру злоупотребляющего алкоголем гражданина. Место, которое выбрал подсудимый, чтобы втереться в доверие к потерпевшему, - частный дом в Бежаницком районе Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Сейчас подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей части 3 статьи 30 и части статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Суд установил, что мужчина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, подыскал потерпевшего, злоупотребляющего алкогольными напитками, имеющего в собственности квартиру. Подсудимый перевез потерпевшего в целях распития спиртных напитков в частный дом в поселке Чихачево Бежаницкого района Псковской области. Там вошел к последнему в доверие и под обманным предлогом размена двухкомнатной квартиры на однокомнатную - убедил потерпевшего написать расписку о получении денежного займа в размере 3,5 миллиона рублей, что не соответствовало действительности. Расписка была необходима для заключения в последующем заведомо невыполнимого договора займа с залогом. При этом фактически эти денежные средства потерпевшему не передавались.

После - подсудимый доставил потерпевшего в нотариальную контору на улице Достоевского, где последний, длительное время злоупотреблявший спиртными напитками, подписал договор займа с залогом, согласно которому залогом выступала его квартира.

При этом денежные средства в размере 3,5 миллиона рублей не были переданы потерпевшему.

По истечении срока договора займа с залогом умышленно обратился в Калининский районный суд Санкт-Петербурга с иском к потерпевшему о взыскании долга по договору займа и обращении взыскания на эту квартиру.

Суд исковые требования удовлетворил, однако нарушитель завладеть квартирой потерпевшего не смог, поскольку решение Калининского районного суда Санкт-Петербурга было отменено судом апелляционной инстанции, а договор займа признан не заключенным.

Суд с учетом позиции государственного обвинения признал подозреваемого виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 40 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.