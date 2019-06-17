Происшествия

Житель Куньи получил условный срок за кражу 5000 рублей с чужой банковской карты

Куньинский районный суд вынес приговор в отношении жителя поселка Кунья, который совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайного хищения чужого имущества, с банковского счета).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного следствия установлено, что в январе 2019 года потерпевший попросил подсудимого снять со своей банковской карты 1000 рублей. Однако подсудимый, зная пин-код от банковской карты потерпевшего, снял с его банковского счета 6000 рублей, а 5000 рублей оставил себе и распорядился ими в личных корыстных целях.

Подсудимый явился с повинной, в судебном заседании вину признал в полном объеме, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью возместил причиненный ущерб, а также имеет на иждивении двоих малолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

С учетом всех обстоятельств, суд признал лицо виновным и назначил наказания в виде лишения свободы условно сроком 8 месяцев с испытательным сроком 8 месяцев.