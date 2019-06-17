Происшествия

Уголовный розыск продолжает поиски 36-летнего великолучанина, пропавшего в мае

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Виктора Касьянова, 1983 года рождения. По имеющимся данным, 30 мая 2019 года он ушел из больницы города Великие Луки. Проживает Касьянов в деревне Старые Липы Локнянского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, последний раз его видели 30 мая текущего года в 18 часов, когда он шел по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Приметы: рост 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, коротко подстрижен. Был одет в джинсовую светлую куртку, черные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Касьянова, просят обратиться по телефонам: 89532474576, 89118833883 или 02.