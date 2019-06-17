Происшествия

Великолучанка перевела мошенникам 12 тысяч рублей

Жительнице Великих Лук 1944 года рождения на мобильный телефон 13 июня позвонила неизвестная девушка и сообщила, что пенсионерке начислено 530 000 рублей за неверно оплаченный в 2014 году товар. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции города.

Как пояснила неизвестная, для получения денежных средств необходимо оплатить налог в сумме 12 000 рублей. На указанную банковскую карту пенсионерка перевела необходимую сумму, после чего с ней перестали выходить на связь.

По данному факту проводится проверка.