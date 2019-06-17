Происшествия

В Пскове и Великих Луках изъяты поддельные пятитысячные и стодолларовая банкноты

В Пскове и Великих Луках в финансовых учреждениях выявлены фальшивые банкноты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре 14 июня обнаружена денежная купюра достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки. По данному факту возбуждено уголовное дело. А в городе на Ловати 16 и 18 июня были изъяты фальшивые пятитысячная банкнота и стодолларовая купюра. По имеющимся сведениям, поступили они в выручке из магазина и от одного местного жителя. Проводятся проверки.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02.