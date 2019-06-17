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Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения при хранении оружия на Октябрьской железной дороге

Псковской транспортной прокуратурой в стрелковых командах на станциях Дно, Псков, стрелковой команде № 6 Санкт-Петербургского отряда ведомственной охраны филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Октябрьской железной дороге (далее - Санкт-Петербургский отряд) проведена проверка исполнения законодательства, регламентирующего оборот оружия, в ходе которой выявлены нарушения при хранении оружия, его учете, а также связанные с техническим оснащением комнат хранения и выдачи оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В этой связи Псковской транспортной прокуратурой начальнику Санкт-Петербургского отряда внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.