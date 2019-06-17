Происшествия

Колбасу и натуральную оболочку вернули в Республику Беларусь сотрудники псковского Россельхознадзора

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в пунктах пересечения государственной границы, расположенных в деревнях Лобок и Долосцы, запрещен ввоз 356 килограммов натуральной кишечной говяжьей оболочки и 500 килограммов колбасы. Согласно товаросопроводительным документам странами происхождения натуральной оболочки являются Аргентина и Бразилия, а колбасы - Республика Беларусь. Автомобили, осуществлявшие ввоз продукции, следовали из Белоруссии на территорию Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского Россельхознадзора.

В ходе проведения ветеринарного контроля партии натуральной кишечной говяжьей оболочки инспекторы Управления установили, что на товар, произведенный в Аргентине, отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. А в ветеринарном сертификате страны-экспортера, оформленном на оболочку, произведенную в Бразилии, отсутствовала информация, подтверждающая прослеживаемость, данные о разрешении на ввоз товара на территорию ЕАЭС, а также о ветеринарном сертификате страны происхождения.

При ввозе колбасных изделий были нарушены правила транспортировки продукции, требующие соблюдения температурного режима – в транспортном средстве не было холодильного оборудования, а также отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, Россельхознадзором введены временные ограничения на поставку продукции предприятия ОАО «Брестский мясокомбинат», а в отношении продукции ОАО «Борисовский мясокомбинат №1» введены «специальные требования», которые также ограничивают поставки мясной продукции в РФ.

Перемещение грузов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате товаров в Республику Беларусь.