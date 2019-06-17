Происшествия

2 года тюрьмы получил великолучанин за кражу 40 бутылок алкоголя, сигарет и продуктов

Великолучанин осужден к лишению свободы за совершение кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в ноябре 2018 года в Великих Луках в магазине на улице Яна Арно произошла кража. В ночное время неизвестный с помощью металлического лома взломал обшивку и доски на задней стене магазина и проник в помещение. Отсюда он похитил продукты, около сорока бутылок крепких алкогольных напитков, сигареты, более пятидесяти пачек кофе, а также чай и шоколад, после чего скрылся. Причиненный ущерб составил около 46 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки с применением служебно-розыскной собаки задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался 37-летний не работающий, ранее судимый местный житель. Выяснилось, что во время совершения кражи он находился в состоянии алкогольного опьянения. Часть похищенного обнаружена и изъята.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. После завершения расследования уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский городской суд.

Суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.