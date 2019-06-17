Происшествия

За 5 месяцев 2019 года пожары в Псковской области унесли 35 человеческих жизней и уничтожили 391 строение

За 5 месяцев 2019 года на территории Псковской области зарегистрирован 4561 пожар, в результате которых нанесен прямой материальный ущерб в размере 42 млн 223 тысяч рублей. Такие данные предоставила Псковской Ленте Новостей пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве уточнили, что на пожарах в регионе за указанный период погибло 35 человек и получили травмы 33 человек. Из числа погибших людей 21 человек пенсионного возраста, 10 человек - лица без определенного рода деятельности, рабочие - 4 человека. Гибель детей не допущена.

Причинами пожаров явились: нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования - 132 случая, неосторожное обращение с огнем - 4205 случаев, поджоги - 43 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи - 146 случаев, на транспорте - 18 случаев, прочие причины - 17 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1402 пожара, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 21 млн 896 тысяч рублей. Погибло 8 человек, из них в нетрезвом виде не зарегистрировано. На города и райцентры приходится 30,74% от общего количества пожаров в области, 51,86% общей суммы материального ущерба и 22,86% числа всех погибших на пожарах людей.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 3159 пожаров, материальный ущерб от которых составил 20 млн 327 тысяч рублей. На пожарах погибло 27 человек, из них 1 человек в нетрезвом виде. Доля пожаров в сельской местности в общем их количестве равна 69,26%, убыток 48,14% от общей суммы, число погибших людей 77,14% от всех погибших на пожарах.

За 5 месяца 2019 года в жилом секторе зарегистрировано 963 пожара, с прямым материальным ущербом 29 млн 886 тысяч рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 35 человек (100% от общего числа погибших).

За 5 месяцев 2019 года на территории Псковской области пожарами уничтожено 391 строение, 4757,5 тыс. кв. м площадей, 13 единиц автотранспорта. На пожарах спасено 621 человек, материальных ценностей на сумму 130 млн 824 тысяч рублей, 906 строений и 20 единиц автотранспорта.