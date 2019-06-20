В Красногородском районе с дачи похищена бытовая техника

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж на территории региона,сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Так 19 июня около 14 часов из дачного дома в деревне Овсянки Красногородского района путем выставления оконной рамы совершена кража телевизора, микроволновой печи, газовой плиты, магнитофона и другого имущества. Причиненный ущерб устанавливается.
В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен безработный, ранее неоднократно судимый местный житель, 1982 года рождения, который подозревается в совершении данного хищения. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.
А в Усвятском районе в период с 15 по 16 июня из дома в деревне Шершни свободным доступом был похищен велосипед. В этом противоправном деянии подозревается 34-летний безработный гражданин Республики Беларусь. Он дал признательные показания. Похищенный велосипед изъят. Проводится проверка.