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Происшествия

В Красногородском районе с дачи похищена бытовая техника

23.06.2019 13:12|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении краж на территории региона,сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так 19 июня около 14 часов из дачного дома в деревне Овсянки Красногородского района путем выставления оконной рамы совершена кража телевизора, микроволновой печи, газовой плиты, магнитофона и другого имущества. Причиненный ущерб устанавливается. 

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен безработный, ранее неоднократно судимый местный житель, 1982 года рождения, который подозревается в совершении данного хищения. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

А в Усвятском районе в период с 15 по 16 июня из дома в деревне Шершни свободным доступом был похищен велосипед. В этом противоправном деянии подозревается 34-летний безработный гражданин Республики Беларусь. Он дал признательные показания. Похищенный велосипед изъят. Проводится проверка.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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