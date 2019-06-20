Происшествия

В Гдове зарезали 44-летнюю женщину

В Гдове в собственном доме убита 44-летняя местная жительница.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области, в ночь на 23 июня женщину с множественными колото-резаными и рубленными ранами забрала с места жительства бригада «скорой помощи». Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась в больнице.

По подозрению в совершении убийства задержан подросток. Мотивы его поступка выясняются. По предварительным данным, подросток не приходится женщине родственником.