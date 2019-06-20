Происшествия

Хозяйственная постройка сгорела в СНТ Промежицы

В 18:34 22 июня поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в Великих Луках на улице Карцева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в двухэтажном бесхозном строении огнем повреждена кровля на площади 50 кв. м, а также помещение на втором этаже. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 21:47 22 июня поступило сообщение о возгорании в бесхозном строении в Порхове на улице Строительная. В бесхозном строении огнем повреждены ворота на площади 12 кв. м и кровля на площади 80 кв. м. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 20:12 23 июня поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в Пскове, в СНТ Промежицы. В результате сгорела хозпостройка. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасен дачный дом.

В 22:00 23 июня поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом строении в Новосокольническом районе в деревне Маево. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.Как сообщают в региональном МЧС, сгорело неэксплуатируемое строение. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 22:45 23 июня поступило сообщение о возгорании бани в Псковском районе в деревне Сорокино. В результате пожара баня выгорела изнутри по всей площади. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.