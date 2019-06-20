Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в Гдове

Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в Гдове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Напомним, 23 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в больницу в Гдове местной жительницы, которая несмотря на проводимые реанимационные мероприятия скончалась от множественных колото-резаных и рубленных ран.

По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 14-летний друг сына потерпевшей, который указанной ночью пришел к ней в дом и нанес множество ударов ножом и топором в область головы, шеи, туловища и конечностей.

В настоящее время подросток задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Выясняются мотивы совершенного преступления.