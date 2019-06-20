Происшествия

Стали известны предварительные причины, по которым гдовский подросток убил мать друга

Стали известны предварительные причины, по которым 14-летний гдовский подросток убил мать своего друга.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, подозреваемый договаривался о встрече с другом, но тот ушел без него. Подросток самовольно зашел в дом приятеля, чтобы его подождать. Его настроение испортилось, и он выместил злобу на матери друга.

Ранее сообщалось, что 23 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в больницу в Гдове местной жительницы, которая несмотря на проводимые реанимационные мероприятия скончалась от множественных колото-резаных и рубленных ран. По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 14-летний друг сына потерпевшей, который указанной ночью пришел к ней в дом и нанес множество ударов ножом и топором в область головы, шеи, туловища и конечностей.

В настоящее время подросток задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Выясняются мотивы совершенного преступления.