Происшествия

Мошенник пытался присвоить 100 тысяч рублей великолучанки, продававшей газовую плиту

В Великих Луках мошенник, откликнувшийся на объявление о продаже газовой плиты, пытался обманом снять с банковской карты великолучанки 100 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Источник: pixabay.com

По версии следствия, 22 июня молодая великолучанка разместила в интернете объявление о продаже газовой плиты. В тот же день ей позвонил неизвестный мужчина и выразил желание приобрести плиту. При этом предложил внести предоплату. И затем в результате различных уловок попытался снять с банковской карты великолучанки 100 тысяч рублей.

Однако сделать это злоумышленнику не удалось. Близкие горожанки не остались в стороне от происходящего и вовремя заблокировали карту. По данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, в частности, что номер телефона, которым пользовался нечистый на руку гражданин, зарегистрирован в Новосибирской области. Ведется следствие.