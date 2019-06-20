Происшествия

В Великих Луках задержан юноша, похитивший продукты из магазина

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, задержал великолучанина, который подозревается в совершении кражи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 июня около 21:30 в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Великих Луках, неизвестный мужчина похитил продукты питания из магазина на улице Клевцова и скрылся.

Приметы лица совершившего кражу, были переданы экипажам вневедомственной охраны. В ходе отработки территории, у дома на улице Рабочей подозреваемый был задержан росгвардейцами. Им оказался 17-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.