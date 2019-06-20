Происшествия

За неделю жители Псковской области получили 50 тысяч рублей штрафов за нарушения правил рыболовства

Госинспекторы по Псковской области выявили за последнюю неделю 17 административных правонарушений в отношении правил рыболовства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, всего наложено штрафов на сумму 49,3 тысячи рублей, взыскано - на сумму 28 тысяч рублей. Кроме того, изъято 3,3 килограмма водных биоресурсов и одно незаконное орудие лова.

В ведомстве добавили, что на территории Северо-Западного федерального округа за указанный период госинспекторы рыбоохраны выявили 250 административных правонарушений, а сумма штрафов за нарушения правил рыболовства составила 796 600 рублей.