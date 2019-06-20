Происшествия

38-летнюю псковичку насмерть сбил поезд

В Пскове 22 июня в 17:40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Любятово-Псков-пассажирский 273 км поездом травмирован человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском ЛО МВД России на транспорте.

Прибывшими на место происшествия стражами правопорядка установлено, что 38-летняя местная жительница шла вдоль железной дороги в наушниках и прогуливала собаку. Машинист пригородного поезда, увидев ее, подал сигнал и применил экстренное торможение. Однако, наезда на женщину предотвратить не удалось. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка.

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога - это зона повышенной опасности.

Каждый должен знать и соблюдать элементарные правила личной безопасности, особенно дети. Правила строго запрещают:

- передвигаться по полотну железной дороги;

- выскакивать на пути перед двигающимся составом;

- проходить железнодорожное полотно там, где осуществляется перевод стрелок;

- пролазить под стоящими вагонами;

- переходить через сцепки между вагонами;

- ездить на велосипеде, скейтборде, роликах на железнодорожной станции;

- подыматься на опоры, которые находятся под электричеством;

- находиться в наушниках и капюшоне вблизи железнодорожного полотна;

- дотрагиваться до спусков, которые соединяют опоры и рельсы;

- проходить очень близко вдоль рельс;

- передвигаться через железнодорожный путь, когда пройдет один поезд, не посмотрев, идёт ли состав с другой стороны;

- пересекать переезд, когда шлагбаум закрыт или же мигает красный сигнал светофора;

- перемещаться по мостам и тоннелям, если переход для пешеходов не оборудован. Переходить допускается только там, где есть настил и расположен указатель «Переход через пути» и лишь в том случае, если отсутствует движущийся поезд.