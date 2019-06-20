Происшествия

В Себежском районе пограничники задержали выходцев из Азии

В рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон - 2019» сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с представителями государственной пограничной охраны МВД Латвийской Республики пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы группой лиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Себежском районе в полукилометре от линии государственной границы, где были задержаны девять выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии. Иностранцев сопровождали двое местных жителей.

Все лица задержаны в административном порядке на срок до 48 часов. Выясняются все обстоятельства и мотивы совершения правонарушения, проводятся административно-процессуальные действия.