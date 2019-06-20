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Происшествия

В Пскове раскрыта очередная кража велосипеда

24.06.2019 19:37|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками УМВД России по городу Пскову в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, подозреваемое в совершении кражи велосипеда на улице Олега Кошевого в областном центре. В настоящее время в отношении этой несовершеннолетней девушки возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с наступлением лета в Пскове резко выросло количество краж велосипедов. Только за истекший период июня похищено 8 велосипедов, и далеко не каждый из них удается вернуть законному владельцу. Большое количество краж происходит с лестничных площадок подъездов многоквартирных домов, а также с придомовых территорий и от магазинов.

Чтобы свести к минимуму риск кражи обязательно пристегивайте велосипед противоугонным тросом, даже если отлучаетесь на короткое время. Наиболее стойкими против взлома, как показывает практика, являются цепные велозамки и замки типа U-lock, вскрыть которые возможно только с помощью «болгарки» или больших арматурных ножниц.

Не оставляйте велосипед в подъезде или около дома без присмотра, даже если есть запирающее устройство, лучше заберите его домой (можно разместить велосипед на балконе). Не открывайте домофон посторонним лицам, которые под благовидным предлогом стараются проникнуть в подъезд.

Храните все документы, полученные вами в магазине при покупке велосипеда, включая подтверждающий покупку чек. Покупая велосипед без документов, вы рискуете стать владельцем краденого транспортного средства. Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу на кареточном узле рамы в месте соединения педалей). Желательно сделать также фотографию велосипеда целиком - «в профиль».

Постарайтесь запомнить особые приметы вашего «железного коня» – замененные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. Полезно придать запоминающийся вид своему транспортному средству. Крашеная в нестандартный цвет рама, видоизмененные запчасти, необычная атрибутика и прочие характерные приметы привлекают много внимания. А это может стать серьезной помехой для похитителя при попытке продать краденое или просто прокатиться по городу. И даже если кража всё-таки будет совершена – шансы найти такой узнаваемый велосипед намного выше.

Важно помнить, что предупреждение краж велосипедов гораздо эффективнее их розыска! Если ваш велосипед все-таки похитили:

  • сразу же звоните в дежурную часть отдела полиции УМВД России по городу Пскову по телефону 59-63-22 или по телефону 112;

  • запомните или запишите время кражи;

  • постарайтесь найти свидетелей, запишите номера их телефонов и адреса проживания;

  • при обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно иметь документы на велосипед, его фотографии или детальное описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте все апгрейды и изменения;

  • разместите сообщение о пропавшем велосипеде в Интернете на специализированных форумах;

  • сообщите о произошедшем всем друзьям-велосипедистам. Возможно, ваше транспортное средство попадется на глаза кому-нибудь из них;

  • если же вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно у нового хозяина - сразу проинформируйте об этом полицию.

Теги: #кража #полиция #велосипед
Источник: Псковская Лента Новостей
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