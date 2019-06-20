Происшествия

12 лет тюрьмы получил пскович за растление 10-летнего мальчика

Прокуратурой Пскова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в суде установлено, что 16 сентября 2017 года в дневное время злоумышленник, находясь по месту своего жительства в Пскове, с целью удовлетворения половой потребности совершил действия сексуального характера с 10-летним мальчиком.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Отбывать назначенный срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда приговор Псковского городского суда признан законным и обоснованным.

Приговор суда вступил в законную силу.