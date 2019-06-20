Происшествия

В новосокольническом СНТ «Рассвет» при пожаре погиб 44-летний мужчина

24 июня в 8:16 поступило сообщение о возгорании дачного дома в Новосокольническом районе в СНТ «Рассвет». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, хозяин дома, мужчина 1975 года рождения, обнаружен погибшим. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.

В 10:39 24 июня поступило сообщение о возгорании жилого дома в Великолукском районе в деревне Лукьянцево. В жилом доме сгорела кровля и пристроенная веранда. Причиной пожара стало замыкание электропроводки на веранде.

В 01:48 25 июня поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме в Пскове на улице Николая Васильева, 71а. В многоквартирном доме закопчен пятый этаж. В одной из квартир выгорела входная дверь, а также коридор и потолок на кухне. В соседней квартире также повреждена входная дверь. Причина пожара — поджог. Псковскими сотрудниками МЧС спасены 2 человека, эвакуированы 8 человек, из которых 2 ребенка.