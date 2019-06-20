Происшествия

Житель Новосокольнического района украл два телефона у собутыльников

Прокурором Новосокольнического района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего жителя города Новосокольники, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Приговором мирового судьи судебного участка № 10 Новосокольнического районного суда от 17 июня он признан виновным в совершении двух краж.

9 февраля в 23 часу, гражданин находился в гостях у своего знакомого, где распивал спиртные напитки в компании, вместе с потерпевшим в квартире города Новосокольники. Затем гражданин тайно похитил мобильный телефон стоимостью 7 115 рублей, принадлежащий его знакомому. После чего продал его на улице. На вырученные денежные средства приобрел спиртного, вернулся в квартиру и продолжил распивать.

Далее 10 февраля в период с 1:00 до 2:00 гражданин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в этой же квартире, после совершения первого преступления, он тайно похитил еще один телефон такой же стоимостью. После чего распорядился им по своему усмотрению, продав водителю такси.

Данные преступления совершены в период условно – досрочного освобождения по предыдущему приговору суда, спустя менее 3-х месяцев с момента освобождения из мест лишения свободы.

С учетом наличия совокупности смягчающих обстоятельств (признание вины, активное способствованию расследованию преступлений), позиции государственного обвинителя суд назначил вышеуказанному лицу окончательное наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.