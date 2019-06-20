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Прокуратура поручила главе Псковского района разобраться с нарушениями жилищного законодательства

Прокуратура Псковского района вынесло в адрес главы муниципалитета Натальи Федоровой представление об устранении нарушений требований жилищного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района, рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона ведомство взяло на контроль.

Как добавили в прокуратуре муниципалитета, в ходе проверки, установлено, что распоряжением органа местного самоуправления жилой дом признан непригодным для проживания. Решений о дальнейшем использовании помещения и сроках отселения жильцов соответственное распоряжение не содержит.

Частью 4 статьи 15 Жилищного Кодекса РФ установлено, что жилое помещение может быть признано непригодным для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Во исполнение данной нормы правительством Российской Федерации принято

постановление «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (от 28.01.2006, № 47), действие которого распространяется на находящиеся в эксплуатации жилые помещения независимо от формы собственности, расположенные на территории Российской Федерации (пункт 2).

В соответствии с пунктом 49, на основании полученного заключения соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня получения заключения в установленном им порядке принимает решение, предусмотренное абзацем седьмым пункта 7, и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

Проведенная проверка показала, что указанные выше требования законодательства администрацией Псковского района проигнорированы.