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Совратившего несовершеннолетнюю в Псковском районе освободили от уголовной ответственности

Псковский районный суд освободил совершеннолетнего местного жителя, совершившего половое сношение с несовершеннолетним лицом, от уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Источник: pixabay.com

Как установлено органом следствия, местному жителю предъявлено обвинение в совершении полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

В ведомстве отметили, что обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 134 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном.

Судом при вынесении решения учтены обстоятельства, которые позволяют в силу положений статьи 76.2 УК РФ освободить лицо от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Обстоятельства следующие: обвиняемый впервые совершил преступление средней тяжести, возместил причиненный потерпевшей стороне причиненный моральный вред в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, в отношении местного жителя представлены положительно характеризующие сведения, а также положительное мнение законного представителя несовершеннолетней.

По результатам рассмотрения, ходатайство следователя судом удовлетворено: нарушителю назначен судебный штраф 100 тысяч рублей.