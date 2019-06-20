Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что нам стоит дом построить
Гибкая линейка Yota
За вкусные покупки телевизор и велосипед
Зачем сапогам полоска?
Как помыть машину бесплатно?
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Олег Брячак против АЗС
Ганзейские дни. Программа
Телефон прямого эфира 56-73-72
Про заграничную недвижимость депутатов
Ганза. Схема перекрытия дорог
Штрафы выше — город чище
 
 
 
ещё Происшествия 20.06.2019 12:040 В Великих Луках мужчина, ранивший подростка из пневматического оружия, заключен под стражу 25.06.2019 17:050 Великолучанин поверил интернет-мошенникам и лишился 5 тыс. рублей 25.06.2019 16:440 Житель Плюсского района оштрафован на 25 тыс. рублей за приобретение и хранение наркотиков 25.06.2019 16:090 Подданный Великобритании выдворен за пределы России псковскими судебными приставами 25.06.2019 15:450 Мошенники обманули 82-летнего великолучанина на 90 тыс. рублей 25.06.2019 15:392 Взятку в размере 1000 долларов пытался предложить иностранец сотруднику псковской таможни
 
 
 
Самое популярное 24.06.2019 11:115 Эксперты по безопасности потребовали прекратить свободную продажу пневматики 23.06.2019 12:432 К 12:00 за кандидатов от «Единой России» в областное Собрание проголосовали более 250 псковичей 24.06.2019 13:011 В первой половине Ганзейских Дней в Пскове ожидаются дожди 24.06.2019 11:334 Стали известны предварительные причины, по которым гдовский подросток убил мать друга 22.06.2019 16:2811 Памятный Ганзейский знак в Пскове к празднику установлен не будет
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Подданный Великобритании выдворен за пределы России псковскими судебными приставами

25.06.2019 16:09|ПсковКомментариев: 0

Сотрудниками УФССП России по Псковской области выдворен за пределы Российской Федерации подданный Великобритании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве. 

Решением Себежского районного суда Псковской области подданный Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии привлечен к административной ответственности за нарушения режима пребывания в России, которое выразилось в отсутствии документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации. Суд назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Принудительное выдворение на историческую родину гражданина Великобритании осуществлялось судебными приставами по ОУПДС (ГБР) через аэропорт «Пулково». Это первый случай выдворения за пределы РФ представителя стран Европы. Напомним, что большинство выдворяемых лиц прибывает в Российскую Федерацию из стран СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии, стран Африки, Центральной Америки.

Теги: #УФССП России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
27 июня в Пскове стартуют Ганзейские дни. Как вы оцениваете результаты 6-летней подготовки города к международному фестивалю?
В опросе приняло участие 1574 человека
25.06.2019, 17:200 Дипломные работы студентов ПсковГУ преобразуются в социально-значимые проекты  25.06.2019, 17:120 Увидеть любимые спектакли Псковского театра кукол смогут псковичи в Кутузовском сквере 25.06.2019, 17:050 Великолучанин поверил интернет-мошенникам и лишился 5 тыс. рублей 25.06.2019, 16:490 179 заявлений уже подано в приемную комиссию ПсковГУ
25.06.2019, 16:460 Фотофакт: Рядом с храмом в Крестах у дерева сломался большой сук 25.06.2019, 16:440 Житель Плюсского района оштрафован на 25 тыс. рублей за приобретение и хранение наркотиков 25.06.2019, 16:370 Освоить вейкбординг смогут молодые люди в «Вейк Луки Парке» 26 июня 25.06.2019, 16:280 Выиграть продуктовый набор творожных паст от «Прасковьи Молочковой» могут участники конкурса репостов
25.06.2019, 16:260 ПсковГУ: Необходимо, чтобы молодежь стала инициатором всех изменений в регионе 25.06.2019, 16:160 Стала известна программа международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза» 25.06.2019, 16:120 Объявлен прием заявок на грантовый конкурс для семейных животноводческих ферм 25.06.2019, 16:090 Подданный Великобритании выдворен за пределы России псковскими судебными приставами
25.06.2019, 15:550 27 июня псковские судебные приставы проведут прием граждан 25.06.2019, 15:450 Мошенники обманули 82-летнего великолучанина на 90 тыс. рублей 25.06.2019, 15:420 Главы сельских поселений Псковского района получили 10 представлений о нарушении требований противодействия коррупции 25.06.2019, 15:410 «Собственной персоной» с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной. ВИДЕО
25.06.2019, 15:392 Взятку в размере 1000 долларов пытался предложить иностранец сотруднику псковской таможни 25.06.2019, 15:351 Нестандартную программу представит на Ганзе Псковский симфонический оркестр - Елизавета Барышникова 25.06.2019, 15:331 Участником «Выставки промышленников Псковской области» станет «Фабрика Мороженого» 25.06.2019, 15:240 Наталья Ильина: Если в ПсковГУ будут случаи коррупции, мы с ними будем жестко разбираться
25.06.2019, 15:180 «Очень громкой премьерой» завершится театральный сезон в Псковском театре драмы 25.06.2019, 15:110 Совратившего несовершеннолетнюю в Псковском районе освободили от уголовной ответственности 25.06.2019, 15:020 В ПсковГУ запустят международные сетевые программы 25.06.2019, 14:550 Умерла вдова Олега Ефремова Алла Покровская
25.06.2019, 14:410 Юных художников из Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе детских комиксов 25.06.2019, 14:361 В Пскове модернизируют систему водоотведения 25.06.2019, 14:250 Принудительное лечение назначили использовавшему топор при грабеже псковичу 25.06.2019, 14:181 В ПсковГУ будет создан единый ресурсный центр добровольчества
25.06.2019, 14:120 Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья 25.06.2019, 14:073 Воду и лекарства можно брать с собой на Ганзу - организаторы 25.06.2019, 14:020 Великолукский филиал ПсковГУ был, есть и будет развиваться — Наталья Ильина 25.06.2019, 14:000 Прокуратура поручила главе Псковского района разобраться с нарушениями жилищного законодательства
25.06.2019, 13:450 Стала известна программа Молодой Ганзы 25.06.2019, 13:440 Два общежития ПсковГУ удалось модернизировать в рамках подготовки к Ганзейским дням 25.06.2019, 13:420 «Гонки по вертикали»: «Команда 2019», итоги праймериз и визит Миллера 25.06.2019, 13:371 Налоговиками Псковской области в выходные дни будет организован прием заявлений на регистрацию ККТ
25.06.2019, 13:280 Студенческий городок ПсковГУ должен стать не просто местом жительства, а местом активности — Наталья Ильина 25.06.2019, 13:273 Флешмоб «Не получай пропуск» предложили провести в Пскове на Ганзу 25.06.2019, 13:230 В следующем году работа приемной комиссии будет организована в новом кампусе ПсковГУ 25.06.2019, 13:180 Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» продолжает прием граждан
25.06.2019, 13:173 В «Акваполисе» появится новый магазин с брендовой одеждой 25.06.2019, 13:140 Рынок городов и шествие участников: Что ни в коем случае нельзя пропустить на Ганзе? 25.06.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с врио ректора ПсковГУ Натальей Ильиной 25.06.2019, 13:010 Координатор Правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией примет участие в Ганзейском форуме приграничного сотрудничества
25.06.2019, 12:522 Новое руководство ПсковГУ открыто для личного общения со студентами 25.06.2019, 12:483 Контроль за ходом капремонта домов в Пыталово будут вести депутаты-единороссы 25.06.2019, 12:450 Псковская область вошла в тройку регионов СЗФО-лидеров по уровню цифровой открытости памятников природы 25.06.2019, 12:410 Более 50 детей поучаствуют в слете клубов «Внуки Маргелова» в Пскове
25.06.2019, 12:350 Завпост Псковского драмтеатра Максим Горбунов участвовал в российском проекте «Театральное ПТУ» 25.06.2019, 12:300 Теологи из ПсковГУ смогут получить дополнительную специальность 25.06.2019, 12:200 На заседании коллегии судей рассмотрят кандидатуру председателя Псковского городского суда 25.06.2019, 12:164 В ПсковГУ появится медицинский факультет
25.06.2019, 12:103 В администрации Пскова объяснили целесообразность велопарковок у скамеек на Свердлова 25.06.2019, 12:090 Учет штрафа за «пьяное» вождение в расчете цены ОСАГО сделает систему более справедливой 25.06.2019, 12:000 В выходные стартует чемпионат Псковской области по футболу 25.06.2019, 11:540 108 рогов благородного оленя и натуральную говяжью оболочку запретили к ввозу в Псковской области
25.06.2019, 11:480 Стартует конкурс по предоставлению субсидии на проект по организации информационно-ресурсного центра социально ориентированных НКО 25.06.2019, 11:470 В компанию «Псков-Лада» требуется автомаляр 25.06.2019, 11:411 Жительница Санкт-Петербурга попала в аварию на трассе Великолукского района 25.06.2019, 11:380 «Умилился душею и прииде в чювство»: Храм Николы Чудотворца в Любятово
25.06.2019, 11:280 В Новосокольническом районе задержан мужчина, повторно севший пьяным за руль 25.06.2019, 11:200 Сбор старых батареек объявят в Дно в День молодежи 25.06.2019, 11:160 По телеканалу «Культура» покажут прямые трансляции открытия и закрытия Ганзейских дней в Пскове 25.06.2019, 11:080 Итальянская путешественница остановилась в Великих Луках по пути из Монголии в Польшу
25.06.2019, 10:551 О перспективах развития ПсковГУ расскажет врио ректора Наталья Ильина в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 25.06.2019, 10:480 В Новосокольническом районе женщине вынесен приговор за уклонение от уплаты алиментов 25.06.2019, 10:365 Псковичам запретили проносить алкоголь на территорию празднования Ганзейских дней 25.06.2019, 10:320 Житель Псковской области, задавивший 4 человек, осужден на 14 лет
25.06.2019, 10:281 В школе Новосокольнического района детей кормили запрещенными продуктами 25.06.2019, 10:190 С осужденного в Псковской области взыщут 50 тысяч рублей за отказ от работы 25.06.2019, 10:110 В Новоржевском районе в ДТП постарадала велосипедистка 25.06.2019, 10:050 День молодежи в Дно начнется с общегородской зарядки
25.06.2019, 09:570 Житель Новосокольнического района украл два телефона у собутыльников 25.06.2019, 09:480 Заказной автобус попал в ДТП по пути из Москвы в Псков 25.06.2019, 09:450 В третьем квартале специалисты мобильной клиентской службы ПФР проведут приемы граждан в 14 волостях 25.06.2019, 09:420 В новосокольническом СНТ «Рассвет» при пожаре погиб 44-летний мужчина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.