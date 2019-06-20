Происшествия

Подданный Великобритании выдворен за пределы России псковскими судебными приставами

Сотрудниками УФССП России по Псковской области выдворен за пределы Российской Федерации подданный Великобритании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Решением Себежского районного суда Псковской области подданный Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии привлечен к административной ответственности за нарушения режима пребывания в России, которое выразилось в отсутствии документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации. Суд назначил нарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Принудительное выдворение на историческую родину гражданина Великобритании осуществлялось судебными приставами по ОУПДС (ГБР) через аэропорт «Пулково». Это первый случай выдворения за пределы РФ представителя стран Европы. Напомним, что большинство выдворяемых лиц прибывает в Российскую Федерацию из стран СНГ, Средней и Юго-Восточной Азии, стран Африки, Центральной Америки.