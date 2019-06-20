Происшествия

Взятку в размере 1000 долларов пытался предложить иностранец сотруднику псковской таможни

Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России гражданину иностранного государства предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Как сообщается на сайте ведомства, следствием установлено, что у гражданина, осуществлявшего перевозку товара на территорию Таможенного союза, во время проведения процедуры таможенного контроля, выявлены нарушения. В связи с чем, его уведомили о необходимости возврата транспортного средства для устранения выявленных нарушений законодательства ЕАЭС.

Не желая составления административного материала, а также во избежание возврата транспортного средства на территорию Латвийской Республики, обвиняемый решил дать взятку должностному лицу поста МАПП Убылинка Псковской таможни, положив на стол денежные средства в размере 1 тыс. долларов (США). Сотрудник таможни отказался от получения взятки, уведомив свое руководство о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на окончание расследования уголовного дела и направления в суд.