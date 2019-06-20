Происшествия

Плюсского вора помог вычислить утерянный на месте преступления мобильный телефон

49-летний житель Плюсского района осужден к 2 годам 5 месяцам лишения свободы за кражу имущества из помещения управляющей организации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Плюсского районного суда он признан виновным в совершении преступления - кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

В суде установлено, что 16 апреля в Плюссе ранее неоднократно судимый мужчина через разбитое окно незаконно проник в помещение управляющей организации ООО «Наш дом», откуда похитил различное имущество на общую сумму свыше 35 000 рублей. Согласно материалам уголовного дела только в феврале 2019 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

Установить преступника помог мобильный телефон, утерянный им на месте происшествия, по которому он был вычислен в течение нескольких часов после совершения кражи.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил преступнику наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 2 года 5 месяцев в отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.