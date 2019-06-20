Происшествия

Житель Плюсского района оштрафован на 25 тыс. рублей за приобретение и хранение наркотиков

29-летний житель Плюсского района приговорен к штрафу в размере 25 000 за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, приговором Плюсского районного суда он признан виновным в совершении преступления - незаконные приобретение и хранение наркотического средства, в значительном размере.

В суде установлено, что в конце марта 2019 года в Луге Ленинградской области осужденный купил у неустановленного лица наркотическое вещество – гашиш для личного употребления, которое хранил в салоне принадлежащего ему автомобиля. По пути следования к месту своего проживания он был остановлен сотрудниками полиции в Заплюсье, где в ходе обследования автомобиля обнаружено наркотическое средство гашиш.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил преступнику наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.