Происшествия

Житель Плюсского района получил штраф за публичное оскорбление инспектора ГИБДД

Житель Плюсского района Псковской области осужден за публичное оскорбление инспектора ГИБДД.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, приговором мирового судьи судебного участка № 15 Плюсского района он признан виновным в совершении преступления - публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

В суде установлено, что злоумышленник, 16 июня 2018, находясь на улице во дворе многоквартирного дома в деревне Андромер Плюсского района, в ходе беседы с инспектором дорожно-патрульной службы, проводившейся в целях выяснения обстоятельств произошедшего ДТП, публично, в присутствии посторонних лиц, оскорбил его в связи с исполнением служебных обязанностей, высказав в его адрес оскорбительные и нецензурные выражения в неприличной форме.

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление назначил преступнику наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей и взыскал с него в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда денежную сумму в размере 20 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.