Происшествия

В великолукском СНТ «Озерное» поджог стал причиной масштабного пожара

За минувшие сутки в Псковской области произошли пожары в дачном и нежилом домах. В 17:24 25 июня поступило сообщение о возгорании в дачном доме в Великолукском районе в СНТ «Озерное». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорели дачный дом, сарай и автомобиль «Газель». На соседнем участке сгорели баня, дровяник, автомобильный прицеп, также в сарае огнем повреждена стена. Предположительная причина пожара - поджог. Сотрудниками МЧС спасены два дачных дома и хозпостройка.

В 23:22 25 июня поступило сообщение о возгорании в нежилом доме в Псковском районе в Середке на улице Пушкинская. В нежилом доме в одной из комнат огнем повреждены диван и постельные принадлежности. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.