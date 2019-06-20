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Происшествия

Три лесных пожара зарегистрировано в Псковской области за минувшие сутки

26.06.2019 09:25|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области за минувшие сутки зарегистрировано 3 лесных пожара на площади 7,12 га. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожары произошли в Псковском, Гдовском и Пустошкинском районах. Локализован один пожар, ликвидировано два пожара. Всего с начала периода произошло 188 пожаров на площади 418 га.

Главное управление МЧС России по Псковской области обращается к гражданам: будьте предельно осторожны с источниками огня, не жгите сухую траву. За нарушение требований пожарной безопасности граждане, должностные и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного штрафа:

1) на граждан - в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

2) на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

3) на индивидуальных предпринимателей - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

4) на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Если видите начинающийся пал – не проходите мимо, остановитесь и примите меры по тушению огня.

Если горит высокая сухая трава в ветреную погоду, пламя идет высокой стеной - не пытайтесь тушить самостоятельно.

Позвоните по телефонам «01», «101» или «112», опишите местность, ориентиры и подождите приезда пожарных в безопасном месте.

Теги: #МЧС #лесной пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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