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Бывший завхоз Дедовичского районного центра досуга осуждена за мошенничество

Мировым судьей Дедовичского района удовлетворено исковое заявление прокурора района о взыскании с бывшего завхоза Дедовичского районного центра досуга денежных средств в размере более 47 тыс. рублей в пользу муниципального образования «Дедовичский район». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что приговором Дедовичского районного суда женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Она, занимая должность завхоза, фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность уборщицы, после чего с 11 января 2017 по 20 декабря 2017 вносила в табели учета рабочего времени, являющиеся официальными документами, заве­домо ложные сведения о якобы отработанном времени, фактически работа уборщицы не выполнялась.