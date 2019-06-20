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В Великих Луках прокурор добился выплаты социального пособия сироте

Прокуратура Великих Лук по обращению местной жительницы, имеющей статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что Великолукский политехнический колледж не выплатил заявительнице - выпускнице колледжа, причитающиеся ей денежные выплаты - компенсацию стоимости комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования, а также единовременное денежное пособие.

Тем самым нарушено право ребенка на получение дополнительных социальных гарантий, установленных законодательством Псковской области.

В этой связи прокурором города в адрес руководителя ГБПОУ Псковской области «Великолукский политехнический колледж» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, на расчетный счет заявительницы переведены денежные средства в размере более 105 тыс. рублей.