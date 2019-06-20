Происшествия

Жительница Невельского района совершила кражу денег с банковской карты

Невельской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летней местной жительницы. Приговором Невельского районного суда Псковской области она признана виновной в совершении кражи, то есть тайном хищении чужого имущества, совершенном с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в Невельской межрайонной прокуратуре.

В суде установлено, что в ночь с 07 марта на 08 марта потерпевший потерял мобильный телефон, который в последствии оказался у обвиняемой. Она, не имея разрешения на использование телефона, отправляла смс-сообщения на номер «900», в результате чего перевела с банковского счета потерпевшего на свой банковский счет денежные средства в сумме 6 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия на иждивении у виновной троих малолетних детей, суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.