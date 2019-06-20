Утонул гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский утонул. Об этом сообщается на форуме поклонников «Песняров», передает «Интерфакс».
«Последний гитарист "Песняров" до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», - говорится в сообщении.
Ивановский выступал в ансамбле с 1996 по 2003 год, до момента распада коллектива.
Прощание с музыкантом состоится 26 июня в Минске в ритуальном зале по адресу: улица Ольшевского, 12 с 14:00 до 15:00.
Аркадий Ивановский родился 6 августа 1959 года. С 1982 года работал в различных филармониях и коллективах, в частности в ВИА «Тоника», в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Белоруссии, оркестре Михаила Финберга. С 2004 года преподавал на кафедре художественного творчества и продюсерства Института современных знаний имени Широкова. Также сотрудничал с Vip Jazz Андрея Славинского.