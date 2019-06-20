Происшествия

В Великих Луках вор проник в квартиру и похитил телевизор

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, подозреваемого в совершении кражи. По версии следствия, в период с 21 по 22 июня путем пролома окна в квартиру дома по проезду Нелидовскому проник неизвестный гражданин. Он похитил из помещения телевизор и скрылся. Причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый великолучанин, 1987 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В этой связи полиция напоминает жителям области о необходимости соблюдения мер безопасности своих жилищ. Особенно теперь, в летний период. Уходя из дома на работу или уезжая на дачу, не оставляйте в квартире открытыми окна, форточки и двери на балконах. А если вы уезжаете куда-либо на продолжительное время – во избежание возможных проблем попросите ваших родственников или друзей приглядывать за квартирой.