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Стругокрасненский районный суд назначил за побои год ограничения свободы

Житель деревни Катежно Стругокрасного района приговорен к году ограничения свободы за причинения вреда своей сожительнице. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района, приговор вступил в законную силу.

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Ведомством поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего мужчины, который в апреле 2019 года в ходе ссоры нанес не менее семи ударов руками и ногами по телу своей сожительнице.

В результате данных действий женщине причинен вред здоровью средней тяжести.

Приговором Стругокрасненского районного суда он признан виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).