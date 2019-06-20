Происшествия

Жителю Псковского района определили меру наказания за удар в шею ножницами

За то, что житель Псковского района нанес гостью застолья удар ножницами, - суд назначил год обязательных работ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, приговор вступил в законную силу.

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Прокурором Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района.

Приговором мирового судьи он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установлено, что 1 января 2019 года мужчина, находясь в гостях у матери своей сожительницы, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с гостями нанес один удар ножницами в область шеи одного из гостей, который повлек легкий вред здоровью.