Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали псковича, укравшего алкоголь из магазина на Ленина

В Острове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.



25 июня около 18 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Ленина, поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 42 - летнего местного жителя, который совершил кражу спиртных напитков.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.