Происшествия

Псковичка получила условный срок за угрозу убийством

Прокурором Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

Приговором мирового судьи она признана виновной в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.

В суде установлено, что в начале марта женщина, находясь у себя дома, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей знакомой приставила нож, находящийся в ее руке к груди, потерпевшей и высказала угрозу ее убийства.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях осужденной рецидива преступлений, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно, с возложением обязанностей, которые будут способствовать осуществлению контроля за ее поведением.

Приговор суда вступил в законную силу.