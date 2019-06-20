Псковичка получила условный срок за угрозу убийством

Прокурором Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.
Приговором мирового судьи она признана виновной в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью.
В суде установлено, что в начале марта женщина, находясь у себя дома, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей знакомой приставила нож, находящийся в ее руке к груди, потерпевшей и высказала угрозу ее убийства.
С учетом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях осужденной рецидива преступлений, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы условно, с возложением обязанностей, которые будут способствовать осуществлению контроля за ее поведением.
Приговор суда вступил в законную силу.