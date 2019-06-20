Происшествия

Осужден житель Псковского района, угрожавший таксисту ножом

Прокурором Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района.

Приговором мирового судьи он признан виновным в совершении угрозы убийством, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

В суде установлено, что в апреле 2019 года двадцатилетний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси, после чего доехал на автомобиле до места назначения и не желая платить за поездку достал из кармана раскладной нож, направил его острие в область груди таксиста и высказал угрозу его убийством.

С учетом позиции государственного обвинителя, отсутствия мужчины судимостей, суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.