Происшествия

Мужчине, угрожавшему пистолетом двум людям, назначили обязательные работы

Прокурором Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района. Приговором мирового судьи он признан виновным в угрозе убийством. Об этом Псковской Лете Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В суде установлено, что в марте текущего года мужчина совершил угрозу убийством, а именно направил пневматический пистолет в область лба потерпевшего, стоящего перед ним в очереди в магазине и сказал ему, чтобы он покупал быстрее, иначе осужденный застрелит его. Через 15 минут осужденный, находясь на улице, приставил пистолет к висту второго потерпевшего – водителя припаркованного автомобиля и из личной неприязни высказал угрозу его убийства.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд, по совокупности преступлений, назначил ему наказание в виде обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.