Происшествия

Пенсионер из Псковского района осужден за удар молотком в голову

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2с т. 115 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Как установлено органом дознания гражданин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

27 января в дневное время суток гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры, нанес потерпевшему один удар используемого в качестве оружия молотком в область лба слева. Тем самым причинив телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, раны лобной области слева.

Согласно представленным в материалах уголовного дела характеризующих сведений в отношении подсудимого, напавший является пенсионером по старости.

В марте 2018 года мировым судьей Псковского района было прекращено производство по делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении аналогичного преступления в отношении этого же лица. Ходатайство потерпевшего о прекращении производства по делу, который пояснил суду, что между ним и подсудимым достигнуто примирение, судом было удовлетворено.

Однако, подсудимый должных выводов для себя не сделал. В связи с чем в удовлетворении заявленного ходатайства о прекращении производства по делу за примирением сторон судом не удовлетворено.

По результатам рассмотрения дела, исходя из тяжести совершенного преступления, возраста подсудимого, характеризующих его сведений и раскаяния в содеянном, подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и осужден к 140 часам обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.