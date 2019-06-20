Происшествия

За убийство беременной лосихи пскович заплатит 400 тысяч рублей

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о природопользовании.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что 13 января житель Пскова при осуществлении коллективной охоты в районе деревни Кустово Островского района на основании имеющегося разрешения на добычу лося до года, совершил добычу самки лося в возрасте 3 лет с двумя эмбрионами, тем самым нарушив условия, предусмотренные разрешением.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в результате незаконных действий охотничьим ресурсам причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей.

В этой связи специализированный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с мужчины ущерба, причиненного охотничьим ресурсам. Требования прокурора судом удовлетворены, на ответчика возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в специализированной прокуратуре. Решение суда не вступило в законную силу.