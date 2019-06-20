Происшествия

Петербуржец под видом сотрудника службы безопасности похитил более 70 тысяч рублей с банковских карт псковичей

Следственным отделением ОМВД России по Пыталовскому району в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина, 1989 года рождения, обвиняется в том, что в 2017 году совершил дистанционное хищение денежных средств с банковских карт жителей Псковской области. Среди потерпевших оказалась и жительница деревни Савостино Пыталовского района.

Обвиняемый воспользовался одним из довольно распространенных способов обмана: осуществил массовую рассылку СМС-сообщений с ложной информацией о блокировке банковских карт граждан. Получая подобные СМС, люди перезванивали на указанный номер телефона. Злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и утверждал, что с их картами совершена подозрительная операция. И для разблокировки, якобы, необходимо сообщить номер и три цифры с оборотной стороны карт. Затем на мобильные телефоны абонентов с номера 900 приходило сообщение с паролем для входа в «онлайн-банк».

Тем самым, обвиняемый получал конфиденциальные сведения о банковских картах, а также доступ к безналичным денежным средствам, находившимся на лицевых счетах, которые и присваивал. Таким способом им совершено хищение денег со счетов банковских карт шести жителей региона. Причиненный ущерб составил более 70 тысяч рублей. А совершить данные противоправные деяния ему помогла излишняя доверчивость наших сограждан.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал полностью, раскаялся и возместил потерпевшим ущерб в полном объеме.