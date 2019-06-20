Происшествия

С начала года в Псковской области изъято из оборота и уничтожено более 770 тонн незаконно везенных фруктов и овощей

В период с 1 января по 26 июня текущего года на полигонах твердых бытовых отходов Псковской области в присутствии сотрудников Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям было уничтожено 778,28 тонн подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Из них 552,23 тонны уничтожили в соответствии с «Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010г. № 318, а более 226 тонн - в рамках реализации указа президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Россельхознадзора, с начала года в результате совместных мероприятий сотрудниками Пограничного Управления ФСБ по Псковской области и Псковской таможни был пресечен ввоз с территории Республики Беларусь 83 партий подкарантинной продукции без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. Вся продукция была передана должностным лицам Управления для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Незаконным путем, в обход фитосанитарных постов на территорию Российской Федерации пытались ввезти: яблоки, груши, клубнику, хурму, мандарины, киви, нектарины, шиповник, картофель, салат, томаты, редис, пекинскую капусту, морковь, огурцы. На продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты и иные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение и фитосанитарную безопасность продукции.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года количество изъятых и уничтоженных фруктов и овощей увеличилось на 7,28%.