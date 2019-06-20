Происшествия

161 бутылка с водкой, незаконно реализуемая в стругокрасненском магазине, будет уничтожена

Прокуратура Стругокрасненского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере регулирования оборота алкогольной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, установлено, что в одном из магазинов в Стругах Красных незаконно находится в обороте алкогольная продукция в виде 161 бутылок с водкой.

В результате проведенного экспертного исследования подтверждено, что изъятая алкогольная продукция находится в незаконном обороте.

По результатам рассмотрения заявления прокурора Арбитражным судом Псковской области индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота) и подвергнут наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 13 000 рублей.

Алкогольная продукция подлежит уничтожению.