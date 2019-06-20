Происшествия

Псковичка отдала в дар своего новорожденного ребенка

Прокурором города Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении матери новорожденного ребенка, передавшей безвозмездно в дар своего новорожденного ребенка, а также жительницы города Вологды, которая забрала себе новорожденного ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе следствия установлено, что в конце ноября 2018 года жительница города Пскова, находясь в ГБУЗ Псковской области «Псковский перинатальный центр», расположенном по адресу: город Псков, улица Кузбасской дивизии, дом 22, родила живого, здорового ребенка женского пола. Не желая впоследствии принимать, какое-либо участие в становлении и воспитании ребенка, а также исполнять свои родительские обязанности и желая отказаться от ребенка, находясь в городе Пскове, с использованием принадлежащего ей мобильного телефона в социальной группе «ВКонтакте», разместила объявление, в котором указала о своей готовности безвозмездно передать в другую семью своего новорожденного ребенка.

В начале декабря 2018 года, выписавшись из ГБУЗ Псковской области «Псковский перинатальный центр» и находясь вблизи данного медицинского учреждения, по ранее достигнутой договоренности, псковичка встретилась с жительницей города Вологды, изъявившей желание получить новорожденного ребенка в дар. В ходе состоявшейся встречи псковичка добровольно передала в дар своего новорожденного ребенка жительнице из другого региона.

Санкция п. «б, з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (Торговля людьми, иная сделка в отношении человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.