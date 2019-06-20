Происшествия

Штраф 5 тысяч рублей заплатит житель Себежского района за попытку украсть велосипеды

За кражу велосипедов гражданину назначено наказание в виде судебного штрафа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено следствием, в деревне Затурье Себежского района 6 мая 2019 года гражданин, 1987 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через открытые ворота зашел во двор одного из домов. Здесь мужчина проник в сарай, дверь в который была открыта. В помещении он заметил два велосипеда, которые решил похитить.

Непрошеный гость перевез велосипеды за ворота и уже собирался уезжать, когда его заметили хозяева, находившиеся в это время дома. Забрав у незнакомца велосипеды, они позвонили в полицию. Прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Себежский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.

После завершения расследования данное уголовное дело направили для рассмотрения в Себежский районный суд. В настоящее время подсудимый осужден к наказанию в виде судебного штрафа в размере 5000 рублей.